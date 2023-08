Gümüşhane’de yol kenarında felakete davetiye çıkaran devasa kayalar dağcılar tarafından düşürülüyor

Gümüşhane ve Giresun’u birbirine bağlayan Gümüşhane-Kürtün karayolunda kaya düşme riski nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar korkuyla seyahat ediyor.



Yola çok yakın bir noktada bulunan dağların yamaçlarında yer alan kayaların her an düşmeye hazır görüntüsü vatandaşları korkutuyor. Karayolları ekipleri ve endüstriyel dağcılar ise geçmişte ölümlü ve yaralamalı kazalarında yaşandığı yol güzergâhında yaptıkları çalışmalarla vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Profesyonel endüstriyel dağcılar belirlenen alanlarda, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmanarak levye, kriko yönetimiyle riskli kayaları düşürerek kaza riskini en aza indiriyor.



“Bu yol çok ciddi risk taşıyor”



Bölgede çalışmalarını sürdüren ve yolun tehlikelerle dolu olduğunu söyleyen redüstriyel dağcı Ozan Yavuz, “Karayolları ile birlikte çalışıyoruz, onların belirlediği riskli gördükleri alanlarda taş düşürme yapıyoruz. Gümüşhane merkez ve Torul’da da çalışmalarımız oldu. Kürtün yolunda ise belirlenen 8 bölge daha var bu çalışmaların haricinde orada da çalışmalarımızı yürüteceğiz. İş büyük kapsamlı bir iş sahil şeridi boyunca çalışmalarımız devam edecek. Bu güzergah çok ciddi risk taşıyor her an taş düşebilir serbest çok fazla kaya var. Bunların önlenmesi için zaten Karayolları detaylı bir çalışma yapıyor akabinde bize de büyük görevle düşüyor burada vatandaşın güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Nereden ne zaman kaya düşeceğini bilemiyoruz”



Gümüşhane-Giresun karayolunu sürekli kullandıklarını söyleyen Yılmaz Temiz, “Memleketimize gezmeye geldik burada Torul’da akrabalarımız var, bu yolu sürekli kullanıyoruz. Kayaların düşme tehlikesi var sürekli ama ekipler çalışıyor bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için. Onlara da teşekkür ediyoruz güzel bir çalışma. Biz bilemeyiz nereden ne zaman kaya kopacak diye ama onlar drone ile tespit edip bizim güvenliğimiz için tehlikeli olan yerleri düşürüyorlar kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.