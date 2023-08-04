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Güncel
İHA 04.08.2023 09:05

Yozgat’ta toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Yozgat Belediyesi, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma araçları ile taksi ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Yozgat’ta toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilirken toplantıda şehir içi toplu taşıma ile taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

Kararın ardından 6 lira 50 kuruş olan öğrenci kartlı biniş 10 liraya, 7 lira 50 kuruş olan halk kartlı biniş 12 liraya, kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya yükseltildi. Taksi ücretlerinde ise 20 lira olan açılış ücreti 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya yükseltilirken; 1 saat bekleme ücreti 90 liradan 120 liraya çıktı. İndi bindi ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

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