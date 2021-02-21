Çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Zigana Dağı'nda ormanlık alana 250 kilogram ot balyası ve 100 kilogram yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 kilogram yem ve 2 bin 500 kilogram otu doğaya bıraktıklarını söyledi, yaban hayvanlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Aydın, yemleme çalışmalarına ilişkin, "Bilinçsiz bir yemleme çalışması yapıldığında yaban hayatının yem bulma becerilerini öldürmüş oluruz. Bunun için biz mutlaka aşırı kar yağışında ve aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Aydın, çalışmalarına desteklerinden dolayı İl Özel İdaresi, sivil toplum örgütleri, yaban hayatı derneklerine ve halka teşekkür etti.