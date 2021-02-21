İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kestel Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 250 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.