Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Kestel Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 250 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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