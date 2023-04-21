Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'dan Trabzon'a giden Mustafa B. yönetimindeki kamyonet Kelkit-Gümüşhane istikametinde ilerlerken Kırıklı köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



Kazada sürücü Mustafa B. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet T., Coşkun B., Hasan Can H., Ahmet T. ve Yusuf A. hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.