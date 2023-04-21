Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.04.2023 00:03

Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'de yolun kaygan olması nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'dan Trabzon'a giden Mustafa B. yönetimindeki kamyonet Kelkit-Gümüşhane istikametinde ilerlerken Kırıklı köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Mustafa B. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet T., Coşkun B., Hasan Can H., Ahmet T. ve Yusuf A. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Muğla'da dolandırıcılık suçundan hükümlü kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
Bakan Varank Togg'a 'bayram temizliği' yaptı
00:10
BM: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
00:06
Rusya'nın Pasifik Filosu'ndaki denetim süreci sona erdi
00:03
Biden ile Macron Çin ziyaretini görüştü
23:59
Bakan Kurum: Kentsel dönüşüme ilişkin müjdeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
23:43
Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi teslim aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde müjdeleri verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde müjdeleri verdi
FOTO FOKUS
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ