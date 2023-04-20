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Güncel
AA 20.04.2023 23:15

Ardahan'da polisler bayram öncesi şehit meslektaşlarını andı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü personeli, bayram öncesi Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ardahan'da polisler bayram öncesi şehit meslektaşlarını andı

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'in de katıldığı ziyarette, mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.

Hayal, bu ve benzeri günlerde şehitlerin anılması gerektiğini belirterek, "Şehit polislerimiz ve diğer tüm şehitlerimizi anıyoruz. Bugün de bayram öncesi böyle bir etkinlikle onları anmak istedik. Daha önce ve özellikle de depremde kaybettiğimiz polislerimizi unutmadık. Onları andık, dualar okuduk. Allah dualarımızı kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi.

Hayal, katılım sağlayan personele teşekkür etti.

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