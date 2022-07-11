Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane’de bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane’nin Kırıklı köyünde seyreden Alper G. kontrolündeki cip, iddiaya göre, Kırıklı köyüne bayram ziyareti için giden ve dönüşte tali yoldan Gümüşhane istikametine gitmek için çıkan Harun K. kontrolündeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Hatice K., Hatun K. ve cipin sürücüsü Alper G. yaralandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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