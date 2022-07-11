Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bayburt-Demirözü ilçesi Danişment köyü yol ayrımında, S.Y.'nin kullandığı otomobil, B.T. yönetimindeki otomobil ve Ü.Y.K., idaresindeki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
B.T.'nin kullandığı otomobilin çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek yola devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan H.T., E.T., B.T., M.S.T., Y.Y. ve A.E. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:00
- 21:45
- 21:24
- 20:46
- 20:27
Sıradaki Haber
Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz