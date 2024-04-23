"Gümüşhane'de Doğa Turizmi" konulu panel gerçekleştirildi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyza Öztürk Sarıkaya, turizmi kaliteli ve zevkli bir yaşam şekline giden çeşitli yolların bütünü olarak tanımladığını söyledi.

Sarıkaya, turizmin gezmek, eğlenmek ve tanımak isteyen herkes için yapılan aktiviteler olarak bilindiğini belirterek, "Zamanla bu durum turizm sektörü adı altında daha da profesyonel ve kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Turizm için herhangi bir mevsim ayrımı yoktur. Farklı amaçlarla ve farklı nedenlerle yapıldığından dolayı turizmin birçok türü vardır." dedi.

Turizmin farklı alanlarla ilişki içerisinde bir sektör olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Doğa turizmi, kış turizmi, kültür turizmi ve yayla turizmi gibi birçok turizm türü mühendislik bilimleri ile yakından ilgilidir. Bunlar inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği gibi bilimler olabildiği gibi mimarlık, coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi farklı temel alanlar da olabilir. Yine sosyal hayatı kültürle birlikte inceleyen antropoloji bilimi de turizmle ilgilidir. Sağlık turizmi ise tıp ve medikal alanlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir turizm türüdür. Farklı olarak son yıllarda trend olan gastronomi turizmi ise kimya, gıda mühendisliği, genetik ve biyomühendislikle ilgilidir."

Moderatörlüğünü Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fazıl Kaya'nın yaptığı panele, Artvin Çoruh Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Turan Aksakal, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve Gümüşhane Dağcılık Kulübü Başkanı Mustafa Akbulut konuşmacı olarak katıldı.