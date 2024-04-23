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Güncel
AA 23.04.2024 11:01

Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Köse, mesajında, Cumhuriyetin kalbi Giresun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

Bu özel günü, şanına yakışır şekilde, çocukların gülücükleriyle renklendireceklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bir kez daha hatırlamak ve en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Onların geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sıbıç, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, 'Ya istiklal, Ya Ölüm' parolasıyla egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Sevgili çocuklar, biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza yarının gözüyle bakıyor, atalarımızın emaneti bu güzel ülkeyi geleceğe taşıyacağınıza inanıyoruz."

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Giresun 23 Nisan
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