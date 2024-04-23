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Güncel
AA 23.04.2024 10:48

Kırıkkale Valisi Makas'tan 23 Nisan mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Makas'tan 23 Nisan mesajı

Makas, mesajında, bu anlamlı günün, milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin ve egemenliğinin simgesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zorlu bir mücadeleden sonra kazanılan bu zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırladığını vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Atatürk, milletimizin geleceğine olan inancının bir göstergesi olarak bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Onlara en iyi eğitimi ve imkanları sunarak daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa etmek hepimizin görevidir. Bugün, geçmişimizin mirasını daha da güçlendirmek ve çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bir fırsattır. Onlara sevgiyle yaklaşarak, değerlerimizi aktararak ve cesaretlendirerek geleceğimizin daha parlak olmasını sağlayabiliriz."

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Kırıkkale 23 Nisan
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