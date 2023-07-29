Gümüşhane'de 26. Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali başladı

26. Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali, Gümüşhane Valiliği önünde gerçekleşen törenle başladı.



Atatürk Anıtı’na bırakılan festival çelenginin ardından şehir içerisinde atlarla ve halk oyunları ekipleriyle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Parkı’na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından protokol üyeleri festival alanında kurulan stantları ziyaret etti. Alanda Gümüşhane Belediyesi ekipleri tarafından ziyaretçilere aşure ikramında bulunuldu, daha sonra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.



Festival ile birlikte Gümüşhane’nin birlik, beraberlik ve dayanışma gösterdiğini söyleyen Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya festival organizasyonundaki çalışmalarından dolayı Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e ve Gümüşhane Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



Festivallerin bir toplumun geleneklerini sürdürebilmesi için çok önemli olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Festivaller sayesinde bir yörenin kimliği gelecek nesillere aktarılır. Bu yıl 26. kez düzenlenen festivalimizde şehrimizin güzelliklerini ve geleneklerini herkese tanıtmak istiyoruz” dedi.



Gösteri, konser, yarışma ve etkinliklerin gerçekleştirileceği festival 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.