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Güncel
İHA 29.07.2023 08:26

318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 318 bin yavru sazan balığı suyla buluştu.

318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Köyceğiz Gölü’ne 260 bin, Köyceğiz Akköprü Barajı’na 56 bin, Balcılar Mahallesi’ne 2 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özel araçlarla getirtilen sazan balığı yavruları Köyceğiz Gölü balıkçı gemileri bağlama yerinde suya bırakıldı.

Balıklandırma çalışmaları ile akarsularda, barajlarda ve göllerde sürdürülebilirliği sağlamaya destek olunduğu belirtildi. Konuşmalar ile başlayan etkinlik Köyceğiz Gölüne iskeleden çocuklar eşliğinde balık salımı yapılarak devam etti. Ardından tekne ile açıkta da balık salımı yapıldı.

318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı

Etkinliğe Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, Köyceğiz ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 

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