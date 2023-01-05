Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.118 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 artışla 1.118 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.118 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,94 artışla günü 1.855 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.854 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülürken, bankanın yüzde 4,75-5 seviyesinde faiz artışlarını sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1118 lira 30 kuruşken satışı ise 1118 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.787 lira satış fiyatı 1.830 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 5 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.854,31 dolar

Satış: 1.854,70 dolar

Gram

Alış: 1118,30 lira

Satış: 1118,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.787,57 lira

Satış: 1.830,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.318,00 lira

Satış: 7.430,00 lira