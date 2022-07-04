Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 977,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının 0,4 üzerinde 977,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.808,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,95 ve yıllık yüzde 78,62 artışla beklentileri aştı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 977 lira 30 kuruşken satışı ise 977 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.603 lira satış fiyatı 1.617 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.808,31 dolar

Satış: 1.808,70 dolar

Gram

Alış: 977,30 lira

Satış: 977,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.603,57 lira

Satış: 1.617,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.436,00 lira

Satış: 6.551,00 lira