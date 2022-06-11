Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 11 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 11 Haziran’da gram altın 1.030 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 11 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 1.030,51
Satış: 1.030,77
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 1.604,56
Satış: 1.642,99
Yarım altın fiyatı
Alış: 3.199
Satış: 3.285,73
Tam altın fiyatı
Alış: 6.618,81
Satış: 6.793,03
Son Haberler
- 11:28
- 11:27
- 11:19
- 11:07
- 11:00
Sıradaki Haber
BİLSEM sınavı ne zaman, hangi gün? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri sorgulama…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz