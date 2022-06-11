Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.

BİLSEM SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLA

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci 10 - 21 Ocak 2022 tarihinde tamamlandı. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.

BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM takvimi

13 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022 - İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022 - İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022 - Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi