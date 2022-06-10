Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TİKA’dan Guatemala’da Türkiye adına bir kalıcı eser daha
TİKA, T.C. Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde Guatemala'da Cuchilla-San Antonia Altgeçidi'nin Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle tezyinini gerçekleştirdi.
TİKA Orta Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi olan TİKA Meksika Program Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kullanılan Yunus Emre ve İstanbul temalı çiniler Türkiye'de üretilerek Guatemala şehrine ulaştırıldı.
Proje kapsamında tezyin çalışmaları için T.C. Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde şehrin en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Cuchilla-San Antonia Altgeçidi seçildikten sonra 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye’den gelen uzman ve mühendislerin kontrolünde çinilerin uygulaması tamamlandı.
Altgeçitte yer alan duvarlardan birinin Yunus Emre temalı tezyinine ‘Ben gelmedim dâviyüçün, benim işim seviyüçün, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ dizeleri işlendi.
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