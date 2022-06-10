TİKA Orta Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi olan TİKA Meksika Program Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kullanılan Yunus Emre ve İstanbul temalı çiniler Türkiye'de üretilerek Guatemala şehrine ulaştırıldı.

Proje kapsamında tezyin çalışmaları için T.C. Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde şehrin en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Cuchilla-San Antonia Altgeçidi seçildikten sonra 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye’den gelen uzman ve mühendislerin kontrolünde çinilerin uygulaması tamamlandı.

Altgeçitte yer alan duvarlardan birinin Yunus Emre temalı tezyinine ‘Ben gelmedim dâviyüçün, benim işim seviyüçün, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ dizeleri işlendi.