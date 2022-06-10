Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, 'Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.' ifadelerine yer verildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.