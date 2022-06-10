İstanbul’da su kesintisi…10 Haziran 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 10 Haziran 2022 su kesintisi listesi...
|
İlçe
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:
|
Beyoğlu
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Basınç Düşüklüğü
|
Başlama Tarihi
|
:
|
10.06.2022 13:52
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Kartal
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Soğanlık Yeni Mah
|
Arıza Sebebi
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:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
10.06.2022 12:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
İdealtepe Mah
|
Arıza Sebebi
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:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
10.06.2022 11:37
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İsmetpaşa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
10.06.2022 13:16
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Şişli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Eskişehir Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Basınç Düşüklüğü
|
Başlama Tarihi
|
:
|
10.06.2022 13:52
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.