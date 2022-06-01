Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 973 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 969,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 968 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.490 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.829 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde enflasyon ve büyüme konusunda devam belirsizliklere karşın küresel merkez bankalarının şahin duruşunu sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 973 lira 30 kuruşken satışı ise 973 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.557 lira satış fiyatı 1.591 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 1 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.829,31 dolar

Satış: 1.829,70 dolar

Gram

Alış: 973,30 lira

Satış: 973,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.557,57 lira

Satış: 1.591,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.230,00 lira

Satış: 6.347,00 lira