Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 522 lira 10 kuruşken satışı ise 522 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 840 lira satış fiyatı ise 845 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 13 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: