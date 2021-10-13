Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 13 Ekim 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,10 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 13 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 9,10 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 9,0410 seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,4423'ten, sterlin/TL de yüzde 0,11 yükselişle 12,3006'dan satılıyordu.
13 Ekim güncel döviz kuru
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
İSTANBUL
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
9,0260
|
9,0270
|
9,1030
|
9,1040
|
Avro
|
10,4170
|
10,4180
|
10,5250
|
10,5260
|
Sterlin
|
12,2180
|
12,2680
|
12,3860
|
12,4470
|
İsviçre Frangı
|
9,7030
|
9,7120
|
9,7980
|
9,8470
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
8,9970
|
9,0570
|
9,0730
|
9,1530
|
Avro
|
10,3780
|
10,4480
|
10,4850
|
10,5650
|
Sterlin
|
12,1680
|
12,3680
|
12,3260
|
12,5360
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