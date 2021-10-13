Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır' da sağanak bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

En düşük hava sıcaklığı, Bayburt ve Iğdır’da 8, Kars’ta 1, Ardahan’da 2, Erzurum’da 7, Erzincan’da 13, Ağrı’da 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerinin ise, Bayburt’ta 23, Kars ve Ardahan’da 18, Erzincan’da 25, Iğdır’da 24, Erzurum’da 19, Ağrı’da 22 derece olması öngörülüyor.

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Yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.