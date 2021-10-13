Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 2 adreste silah ve mühimmat ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın düzenlendiği operasyonda, 2 farklı adreste silah, mühimmat ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görecek Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.
Baskınlarda 1 tüfek ile 2 şarjör, 29 adet 7.62 kalaşnikof fişeği, 3 adet 9 mm fişek, 3 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ve 514 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Z.Ş. ve R.Ş. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Van
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 13 Ekim 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz