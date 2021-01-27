Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yukatel Denizlispor maçı öncesinde dünü izinli geçiren sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan Göztepeli taraftarlar sosyal medyada forvet transferi istediklerine yönelik bir kampanya başlattı. Taraftarlar, "GöztepeForvetİstiyor" cümlesinin yer aldığı twitlerle takımlarına takviye yapılmasını istedi.
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