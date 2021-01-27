Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak ilaç ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de piyasaya sürülmek istenen 4 bin 68 kaçak ilaç ve 273 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen ilaç ve nargile tütününün Kayseri'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, Sağlık Bakanlığının ruhsat vermediği ve menşei belli olmayan farklı markalarda 4 bin 68 ilaç ile 273 kilogram tütün bulundu.
Olayla ilgili, A.E.E. ve Z.K. gözaltına alındı.
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