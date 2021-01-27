Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilden 31 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde 31 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Plakası belirlenen otomobile Kahramankazan gişelerinde polis ekiplerince "dur" ihtarında bulunuldu. Otomobilin sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 31 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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