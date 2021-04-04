Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göynük'te kopan elektrik teli yangına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Sofuoğlu Mahallesi'nde trafoların yanında orta gerilim şebekesinin teli koptu. Kopan telin yere düşmesiyle otlar alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri elektriği kesti, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
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