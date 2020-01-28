Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar, yardım malzemelerinin uğurlanışı töreninde, "Bugün Gölbaşı olarak biz de Elazığ ve Malatya için varız dedik. Dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, özel ve kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte en küçükten en büyük yaşa kadar herkes gönül birlikteliğiyle hareket etti.” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de vatandaşların yardım kampanyasına verdiği destekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şimşek, "Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gölbaşı, yine tek yürek oldu ve oradaki vatandaşlarımız için adeta seferber oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Zaten devletimiz güçlü bir devlet, gereken ne var ise yaptı. Bizler de Gölbaşı olarak hep birlikte tek yürek olduk. Gölbaşı halkı, birliğin, beraberliğin ne olduğunu, yaptıkları yardımlarla bizlere gösterdi. Destek olan herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Konuşmalarından ardından 25 bin litre içme suyu, 730 yer yatağı, 1494 koli gıda, 705 koli hijyen paketi, 496 paket çocuk bezi, 709 battaniye, 101 ısıtıcı, 289 kaban-mont-giysi, 46 koli bebek maması, 721 çocuk kıyafeti ve 35 koli diğer muhtelif eşyaları taşıyan tır bölgeye hareket etti.