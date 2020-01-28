Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü salonundaki toplantıda, 2019 yılını değerlendirerek basın mensuplarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Millet olarak Elazığ depreminin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Doruk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Doruk, depremin ardından yaşanan dayanışmaya değinerek, "Orada bir araya gelip dayanışma ve birlik beraberlik adına güzel örnekler sergiliyoruz. Bu afetlerden dersler çıkartıp eksiklerimizi görmeliyiz ki benzer durumlarla karşılaşmayalım. İnşallah benzer acı vakaları bir daha yaşamayız." dedi.

Depremin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu göz önünde bulundurarak alınabilecek ne tedbir varsa alma konusunda millet olarak muhasebe yapılması gerektiğini ifade eden Doruk, şunları söyledi:

"Artvin deprem kuşağında olmasa da heyelan, su taşkınları gibi tabii afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Biz de bu yönüyle alınacak tedbirleri gözden geçirmeliyiz. Elazığ depremi yaşandığı akşam ilimizden 4 arama kurtarma personeli, 8 sağlık personeli,1 ambulans ve 2 arama kurtarma aracı oradaki çalışmalara yardımcı olmak için bölgeye gitti. Böyle bir çalışmanın içinde yer almak bir sorumluluk. Artvin'in de orada olması önemli. Böyle olaylarda 'Ben yoksam 1 kişi eksiktir' düşüncesiyle hareket etmek lazım. Bunda sonra da vatandaşlarımızın desteğiyle oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Artvin olarak üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz, yapmaya da devem edeceğiz."

Doruk, Elazığ için yapılacak yardımlar konusunda AFAD ve Valilikle irtibata geçilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Çünkü ne tür ihtiyaçlar var ve bu ihtiyaçlar nasıl giderilecek, hepsi AFAD Başkanlığımızın koordinesinde yürüyor. Bu nedenle yapılacak yardımlarda bunları dikkate alırsak bir kargaşanın önüne geçmiş oluruz. İhtiyaç neyse vatandaşlarımızı ona yönlendiririz. Daha yararlı bir iş yaparız. Bu konuda vatandaşlarımız mutlaka bizimle ve AFAD'la irtibata geçsin." diye konuştu.

Vali Doruk, kentin tanıtımı ve vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesini adına Artvin basınının önemli işler yaptığını da kaydederek, basın çalışanlarına teşekkür etti.