Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerine yeni modern cihazların kazandırıldığını ve dikişsiz katarakt ameliyatlarına başladıklarını söyledi.

Hastanede 7 hastanın ameliyatlarının başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Ay, "Haftada 8-10 kişiye katarakt ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Duruma göre ve hastaların talebine göre bu sayı artabilir veya azalabilir. Bunun yanında gözyaşı kanalı ameliyatları da yapıyoruz." dedi.

Ay, hastaneye kazandırılan yeni modern cihazlar için Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür etti.