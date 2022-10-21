Hava sıcaklığının ani düşmesi ile birlikte Giresun’u İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi ile Giresun-Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı Yaylasına kar yağdı.

Sahil kesimlerinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken, kar yağışının yaşandığı yaylalarda ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan kış mevsiminde ulaşımın güçlükle sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi’nde ise tünel çalışmalarının devam etmesi ve henüz ulaşıma açılmaması nedeniyle Karayolları ekibinin olumsuzluklara karşı hazır beklediği belirtildi.