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Güncel
AA 23.05.2024 17:36

Giresun'un yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Giresun'un yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Oteli olarak kullanılan Zeytinlik semtindeki tarihi konağının bahçesinde  "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Avrupa Birliğince (AB) tescillenen Giresun tombul fındığından üretilen ezme ve kadayıfın yanı sıra coğrafi işaret tescilli Alucra oğlak kebabı, Çavuşlu ekmeği, Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve Piraziz elması katılımcılara ikram edildi.

Giresun'un yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Giresun'a özgü yemekler sergilendi

Bunların yanı sıra sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, bezelye kızartması gibi yöresel yemekler sergilendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere coğrafi işaret konusunda Giresun'un iyi bir noktada olduğunu söyledi. Giresun'da şu an 13 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Serdengeçti, bu sayının 20-30'a ulaşacağını öngördüklerini vurguladı.

Serdengeçti, kadim bir medeniyetin mirasına sahip olduklarını söyleyerek, Giresun'un Türk mutfağındaki yerinin tanıtımının turizm açısından önemine dikkati çekti.

Giresun'un yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

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