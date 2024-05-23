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Güncel
AA 23.05.2024 17:20

Jandarma Yozgat'ın köylerinde vatandaşı bilgilendiriyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek (KADES) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine eğitim verdi.

Jandarma Yozgat'ın köylerinde vatandaşı bilgilendiriyor
[Fotograf: AA]

Yozgat Jandarma ekipleri Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES programını yükledi.

Jandarma Yozgat'ın köylerinde vatandaşı bilgilendiriyor

Jandarma trafik ekipleri de trafik kuralları hakkında bilgi verdi

Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

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İşçi KADES Trafik Yozgat
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