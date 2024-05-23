Jandarma Yozgat'ın köylerinde vatandaşı bilgilendiriyor

Yozgat Jandarma ekipleri Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.
Broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES programını yükledi.
Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.