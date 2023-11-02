Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.11.2023 16:31

Giresun'da termal su araştırması yapılıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerindeki termal su potansiyeli bulunan alanlarda araştırma yapıldığını bildirdi.

Giresun'da termal su araştırması yapılıyor

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaların Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu bölgelerdeki termal su kaynakları sondaj çalışmaları için AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ile bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme yaptıklarını aktaran Elmas, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürümüz Vedat Yanık'ı da ziyaret ederek konuyu değerlendirdik. Bu kapsamda vakit kaybetmeden konuyla ilgili mühendisler bölgeye sevk edilerek 3 ilçemizde yerinde inceleme ve araştırma çalışmalarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Elmas, araştırmalarda alınan bulgu ve verilerin incelenerek kısa süre içerisinde sonuçların açıklanmasını beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Açıklanacak rapor doğrultusunda jeotermal kaynakların kullanım alanları ve olası potansiyelleri, kaynakların termal turizme ve bölge ekonomisine katkısıyla alakalı hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Büyük önem verdiğimiz ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz çalışmalar neticesinde açılacak sondajlarla yer altındaki bu zenginliğimizi ilimize ve ilçelerimize kazandırmakta kararlıyız"

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Bartın Üniversitesi Akademik Yıl açılışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Rusya: Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi bölgedeki durumu kötüleştirecek
17:36
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
17:29
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
17:35
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak
17:34
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
17:21
Muğla uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ