Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 04:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
Giresun'un Keşap ilçesinde, otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda, İsa Bektaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki minibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Bektaş ile araçta bulunan Sedat Tuzcu ağır yaralandı.
Giresun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Giresun
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