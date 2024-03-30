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Güncel
İHA 30.03.2024 15:19

Giresun’da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun’daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.

Giresun’da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Yerel Seçimlerde 21 adayın başkanlık için yarışacağı Giresun merkez ilçede 275 sandıkta, 89 bin 953 seçmen oy kullanacak. İl genelinde ise 784 sandıkta 232 bin 553 seçmen sandık başına gidecek. Buna göre Alucra’da 15 sandıkta 3 bin 104, Bulancak’ta 137 sandıkta 40 bin 113, Çamoluk’ta 11 sandıkta 2 bin 420, Çanakçı’da 6 sandıkta bin 397, Dereli’de 24 sandıkta 6 bin 99, Doğankent’te 11 sandıkta 2 bin 931, Espiye’de 58 sandıkta 17 bin 621, Eynesil’de 31 sandıkta 7 bin 912, Görele’de 54 sandıkta 14 bin 682, Güce’de 12 sandıkta 3 bin 433 seçme, Keşap’ta 26 sandıkta 7 bin 185,Piraziz’de 22 sandıkta 6 bin 595, Şebinkarahisar’da 30 sandıkta 7 bin 879, Tirebolu’da 45 sandıkta 13 bin 988 ve Yağlıdere’de 27 sandıkta 7 bin 241 seçme belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek. 

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