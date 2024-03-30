Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.03.2024 14:59

Erzurum'da seçim güvenliği için 5 bin 67 jandarma ve polis görev yapacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 bin 67 jandarma ve polisin güvenliği sağlayacağını bildirdi.

Erzurum'da seçim güvenliği için 5 bin 67 jandarma ve polis görev yapacak

Çiftçi, yayımladığı mesajda kent genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin hassasiyetle alındığını belirterek, "Halkımızın iradesinin sandığa huzur ile güven içinde yansıması, demokrasinin güçlenmesi ve toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Çiftçi, 20 ilçedeki 2 bin 346 sandıkta 516 bin 952 seçmenin huzur ve güven içinde oylarını kullanmaları amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"Şehrimizde en fazla sandık sayısı 390 sandıkla Yakutiye ilçemizde, en az sandık sayısı ise 29 sandıkla Uzundere ilçemizdedir." bilgisini paylaşan Çiftçi, şunları ifade etti:

"Seçimin ramazanda olması bakımından Yüksek Seçim Kurulu, seçimler bittikten sonraki oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına gerekli talimatı göndermiştir. Seçimlerin serbest, adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini temin etmek amacıyla ilimiz genelinde 2 bin 367 jandarma personeli ve 2 bin 700 emniyet mensubu görev yapacaktır."

Oy kullanmanın sadece bir hak değil sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, seçim güvenliği, seçimin bayram havasında geçmesine katkıda bulunmak, huzurlu seçim ortamı oluşturmak için olası provokasyonlara karşı tetikte olunarak nefret söylemi ve şiddetten uzak durulması gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Ham çelik üretimi şubatta 3,1 milyon tona yükseldi
15:25
Fahrettin Altun: Türkiye, kalkınma atılımlarına hız kesmeden devam edecek
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi, İstanbul bir başka güne açılacak
13:56
Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayısı 92,2 milyona ulaştı
13:48
Gaziantep Şehir Hastanesi 1,1 milyon hastaya hizmet verdi
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ