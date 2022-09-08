Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da okul servisleri denetlendi
[Fotograf: İHA]
Giresun Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde servis şoförleri önce bilgilendirildi, ardından okul servisleri denetlendi.
Giresun'da servis şoförlerini ve rehber personeli çalışma yönetimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda seminer düzenlendi.
Seminerde il merkezde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalışan şoförler ve rehber personeller de dahil olmak üzere her tür ve düzeydeki okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından veya velilerin taşımacıyla anlaşması yoluyla yürütülen taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele gerekli bilgiler verildi.
Bilgilendirmelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis araçlarında denetlemeler yapıldı.
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