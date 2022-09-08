Giresun'da servis şoförlerini ve rehber personeli çalışma yönetimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda seminer düzenlendi.

Seminerde il merkezde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalışan şoförler ve rehber personeller de dahil olmak üzere her tür ve düzeydeki okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından veya velilerin taşımacıyla anlaşması yoluyla yürütülen taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele gerekli bilgiler verildi.

Bilgilendirmelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis araçlarında denetlemeler yapıldı.