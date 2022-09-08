Sinop'ta 2022 yılı Ağustos ayında 32 bin 209 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 570 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok ceza bin 186 sürücüye hız ihlalinden kesilirken, 285 araç trafikten men edildi, 89 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Denetlenen araçlardan, bin 186 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 736 araç sürücüsüne hatalı park etmekten, 325 kişiye fenni muayene yaptırmamaktan, 208 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 88 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 72 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 198 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 82 araca mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 9 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 19 kişiye hatalı sollamadan, 13 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 681 kişiye ise diğer kural ihlallerinden ceza kesildi.

Ayrıca 285 araç trafikten men edilirken, 89 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu.

Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü. 53 adet yaralanmalı trafik kazasında toplam 114 kişi ise yaralandı. 60 maddi hasarlı kaza yaşandı.