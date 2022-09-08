Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Coğrafi işaretli bamya düğün takısı oldu
[Fotograf: İHA]
Amasya'da bir düğünde takı olarak çiçek ve parasal değerini hiç yitirmediği için yörede 'çeyrek altın' olarak anılan coğrafi işaretli çiçek bamyası takıldı.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Mücahit Öztürk ve Medihanur Kaya, dünyaevine girdi.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçenin coğrafi işaret tescilli ürünü çiçek bamya destelerini damadın boynuna takarak hediye etti. İplere dizilmiş deste halindeki bamyalar diğer altın hediyelerin arasındaki yerini aldı.
Kemençe eşliğinde horon oynanan düğün geç saatlere kadar devam etti.
Etiketler: Coğrafi İşaretler Amasya
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