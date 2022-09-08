Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma davaları öncesi eşini ağır yaralayan şüpheli adliyede
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan eşi Ş.B'ye, dün boşanma davası öncesi bıçakla saldıran ve adliyede görevli polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen E.B'nin savcılık sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Kadına Şiddet
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