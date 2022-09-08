Karadeniz Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından olan fındık Samsun’un Tekkeköy ilçesinde de bolca yetiştiriliyor.

Bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyleyen üreticiler fındık toplama ve patoza verme işlemlerini sürdürüyor.

Patoz işlemi ile yeşil kabuğundan ayrılan fındık, satış öncesinde güneşte kurutmaya bırakılıyor.

Fındık hasadına devam eden Sarıyurt Mahallesi'ndeki üreticiler zorlu mesailerini anlattı.

Üreticilerden Zeki Gür, "15-20 gündür hasada devam ediyoruz. Hava şartlarından dolayı bir 10 gün daha devam edebiliriz. Toplamasını yaptık herşeyini bitirdik. Sonrasında da patoza verdik. Allah’ın izniyle kurutacağız. Çuvallayacağız ve satışa sunacağız. Fiyatlardan da çok memnunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Fındık üreticimize yardımcı oldu" dedi.