Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kaldırımda yürüyen kadının kafasına mermer düştü
[Fotograf: AA]
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadının kafasına mermer düştü. Kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Ünzile Koç'un başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü.
Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Giresun
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