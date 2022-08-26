Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Ünzile Koç'un başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü.

Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ​​​​​​​

[Fotoğraf: AA]