Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını elektrikli scooterle iş yerine götürmek için yola çıktı.

Altını koyduğu el çantasını scooterin gidonuna asan Altıntaş, bir süre ilerledikten sonra yoldaki çukuru fark etmeyip, düşme tehlikesi yaşadı ama yoluna devam etti. Bir süre sonra çantanın düştüğünü fark eden Altıntaş, geri dönüp çantasını aradı.

Altıntaş, 1 saat sonra polisten gelen telefonla rahat bir nefes aldı. Çantanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Zabıta Karakolu'na teslim edildiği öğrenildi.

Bulan kişinin ise içine bakmadığını söyleyip sahibinin bulunmasını istediği belirtildi.

Çantanın içinde altın olduğu fark edilince polise haber verildi

Çantayı inceleyen zabıta, altını fark edince polise haber verdi.

Polis ve zabıta ekipleri, Antalya Kuyumcular Odası'nın üyelerine yaptığı çağrıyla çantanın Altıntaş'a ait olduğunu belirledi.

"Çantayı teslim edene teşekkür ederim"

Altıntaş, altının gramını ve fiyatını söyledikten sonra zabıtadan çantasını aldı ve şunları söyledi:

"Toptancıdan altını alıp dükkana giderken elektrikli skuterle çukura denk geldim. Dengemi kaybedip, kendimi toparladıktan sonra çantanın olmadığını fark ettim. Aradım, bulamadım. Esnafa sordum. Sonrasında polise, kuyumcular odasına haber verdim. 100 bin lira değerinde altın vardı. Bulacağımı düşünüyordum ama zaman geçtikçe endişelenmeye başlamıştım. Telefonla haber gelince kısa sürede bulunmasından dolayı sevindim. Çantayı teslim edene teşekkür ederim."