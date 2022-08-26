Epcim, İl Özel İdaresince Günbuldu, Dumlu ve Kavlatan köylerinde yapılan çalışmaları inceledi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Vali Epcim, İl Özel İdaresi 2022 yatırım programına alınan köylerde altyapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini aktardı.

Ziyaret ettiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi.