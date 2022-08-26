Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. ve T.S'nin Sinop'tan Samsun'a tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim getirip satacağı ihbarını aldı.
Bunun üzerine şüphelilerin aracı Yakakent'te durduruldu. Araçtaki aramalarda, tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim bulundu.
Kur'an-ı Kerim'e Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Tarihi Eser
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