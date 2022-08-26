Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde çalışan ve rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bunlara rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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