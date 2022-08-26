Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dereye düşen şahıs ağır yaralandı
Samsun'da dereye düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin M. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mümin M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Mümin M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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